Анализы предупредят о диабете и гипертонии: врач назвал тревожные звоночки

Эндокринолог Григорий Долгушин перечислил отклонения в анализах, которые могут заранее предупредить о сахарном диабете, гипертонии и проблемах с печенью — и это не только пресловутый холестерин. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач объяснил, что предвестником инсулинорезистентности и сахарного диабета является высокий уровень триглицеридов в крови одновременно с низким уровнем так называемого хорошего холестерина. Также на риск инсулинорезистентности, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний указывает повышенный уровень мочевой кислоты.

Отдельно Долгушин затронул тему холестерина, назвав его общий показатель неинформативным. По словам специалиста, важно понимать, за счет чего он высокий. Если растет «плохой» холестерин — это прямой фактор риска атеросклероза и сердечных катастроф, а если «хороший» — переживать не о чем. Такой баланс куда важнее общей цифры.

Также врач обратил внимание на ферменты печени АЛТ и АСТ. Их незначительное повышение — еще не цирроз, но и не повод махнуть рукой. Чаще всего за этим стоит жировой гепатоз, при котором печень буквально обрастает жиром из-за избытка простых углеводов, алкоголя или лишнего веса.

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