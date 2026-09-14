Россиянин героически остановил сожжение женщины после ссоры с возлюбленным

В Нижегородской области задержали 40-летнего жителя города Семенова за покушение на жизнь сожительницы. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По версии следствия, в начале сентября в квартире дома на улице проезд 3-х Коммунистов мужчина поссорился с возлюбленной, и, вероятно на эмоциях, решил сжечь ее заживо.

По предварительным данным, мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Однако довести замысел до конца не удалось: вмешался знакомый, присутствовавший при ссоре. Он остановил расправу и начал тушить шокированную пострадавшую.

Сейчас женщина находится в больнице, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. Ее жизни ничего не угрожает. Обвиняемого же на время расследования отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что жителя Городца Нижегородской области осудили за попытку сжечь сожительницу и ее внука.