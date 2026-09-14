Скоро каникулы: в Подмосковье назвали даты школьных каникул 2026-2027

В школах Подмосковья первые осенние каникулы пройдут с 5 по 11 октября 2026 года. Юрист Андрей Лаврентьев рассказал REGIONS, когда школьников ждут следующие периоды отдыха и почему даты лучше уточнять в конкретной школе.

В течение учебного года школьников ждут следующие каникулы:

осенние — 5–11 октября и 16–22 ноября 2026 года;

зимние — 31 декабря 2026 года — 10 января 2027 года;

дополнительные зимние — 22–28 февраля;

весенние — 5–11 апреля;

летние — с 1 июня по 31 августа.

Подмосковные школы используют модульную систему обучения, поэтому периоды отдыха распределены чаще, чем при традиционной системе четвертей.

Почему даты могут отличаться

Федеральные рекомендации Минпросвещения не устанавливают единый календарь для всех школ. При модульной системе конкретные даты утверждает сама образовательная организация.

«Даже внутри одного муниципалитета родителям стоит ориентироваться прежде всего на официальный документ своей школы», — заключил Лаврентьев.

Поэтому перед покупкой билетов или планированием поездок даты каникул лучше дополнительно проверить на сайте школы или уточнить у администрации.