«Славянки атаковали»: Джейсон Стетхем отдыхает в Турции за ₽130 тыс в сутки и раздает автографы русским фанаткам

Звезда боевиков и необъявленный автор главного «пацанского» цитатника в России в соцсетях Джейсон Стетхем внезапно объявился в пятизвездочном отеле в турецком Белеке. Сутки в этом роскошном комплексе стоят от ₽130 тыс на двоих. Узнав об этом, российские отдыхающие устроили актеру теплый прием — в прямом смысле слова «атаковали» просьбами о фото и автографах. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В социальных сетях появились десятки видеороликов и селфи, на которых Стетхем с неизменной улыбкой позирует с женщинами разных возрастов. На одних кадрах он прогуливается по территории отеля, на других — терпеливо раздает автографы. Сами поклонницы признаются, что не ожидали увидеть голливудскую звезду так близко. Некоторые специально приходили к бассейну и ресторанам в надежде застать кумира.

Судя по видео, актер не проявляет раздражения, а напротив, кажется рад вниманию со стороны славянок. Это не первый случай, когда российские туристы встречают знаменитостей на курортах Турции. Однако Стетхем, известный своей любовью к частной жизни, на этот раз удивил даже бывалых отельеров. Пока неизвестно, как долго продлится его отдых в Белеке, но уже сейчас можно сказать: отель в Турции получил невероятную рекламу в русскоязычном сегменте соцсетей.

