Не вредничает и не мстит: ветеринар объяснила, почему кошка уходит от полной миски

Знакомая картина: пушистый любимец с урчанием мчится на кухню, едва заслышав звон миски. Хозяин выкладывает свежий дорогой корм, который кот «обожал» еще вчера. Но сегодня животное съедает пару кусочков, смотрит с легким презрением и уходит. Остатки отправляются в мусорное ведро. Многие списывают такое поведение на вредность или плохой характер. Однако специалисты уверены: дело не в упрямстве, а в работе кошачьего носа. Как пишет REGIONS , исследователи выяснили, что привередливость кошек в еде связана не с капризами, а с особенностями обоняния.

Сотрудники лаборатории профессора Масао Миядзаки провели серию экспериментов. Результаты опубликованы в научном издании Physiology & Behavior. Ученые установили: если кошке изо дня в день предлагать одну и ту же пищу, количество съеденного постепенно снижается. При этом стоит заменить корм — даже на аналог с менее качественным составом — как аппетит животного возвращается к прежнему уровню.

Исследователи пришли к выводу, что проблема кроется не в питательной ценности продукта, а в потребности кошачьего мозга в новизне. Кошки — прирожденные охотники, их нервная система эволюционно настроена на разнообразие добычи. Привычный запах, который не меняется день ото дня, перестает восприниматься как сигнал к приему пищи.

В ходе одного из экспериментов ученые применили хитрость: сам корм не меняли, но в перерывах между кормлениями запускали в помещение аромат другой еды. Результат оказался тем же — кошки с интересом набрасывались на привычную миску. Нос уловил новый запах, и мозг решил: еда снова заслуживает внимания. Если же аромат одного и того же корма постоянно присутствует в воздухе, животные едят заметно меньше. Этот феномен получил название сенсорное привыкание, или габитуация, — естественный механизм, при котором мозг перестает реагировать на постоянный, неизменный стимул.

Ветеринарный врач Анастасия Ковалева из Наро-Фоминска для REGIONS прокомментировала, как применять эти научные выводы в повседневной жизни. По ее словам, кошки не маленькие люди. Они не вредничают и не мстят. У них просто другое восприятие мира. Габитуация — эволюционный механизм, который помогал диким предкам не тратить энергию на поиск уже исхоженной добычи. Но в домашних условиях он играет с хозяевами злую шутку. Кот не потому уходит от миски, что ему не нравится корм. Просто его нос перестал чувствовать этот запах как значимый.

Особое внимание ветеринар рекомендует уделять пожилым и больным животным. Когда кошка болеет, ее аппетит и так снижен. Если добавить к этому сенсорную депривацию — когда один и тот же корм дают неделями — питомец может вообще перестать есть. А голодание для кошек смертельно опасно уже через несколько дней.

Чтобы «обмануть» кошачий нос и вернуть питомцу интерес к еде, не обязательно кардинально менять рацион. Ветеринар предложила несколько доступных приемов:

Первый: чередовать вкусы в рамках одной марки. Даже ротация двух-трех вариантов корма одного производителя помогает поддерживать интерес кошки к пище.

Второй: использовать ароматические добавки. Влажный корм можно слегка подогревать — теплая еда пахнет насыщеннее и привлекательнее для животного.

Третий: хранить корм правильно. Сухой корм лучше держать в герметичном контейнере. Так он не выветривается и не распространяет запах по кухне, что снижает риск сенсорного привыкания.

Четвертый: создавать «эффект новизны». Раз в несколько дней стоит добавлять в миску небольшое количество нового корма или специального ароматизированного топпера. Это «перезагружает» обонятельное восприятие питомца.

Пятый: не оставлять еду в миске надолго. Недоеденный корм лучше убирать через 20–30 минут. Это помогает сохранять интерес к следующему кормлению.

Эти простые меры, по убеждению экспертов, помогут поддерживать стабильный аппетит кошки и избежать ситуации, когда питомец демонстративно уходит от полной миски.

Ранее сообщалось, что эксперты развеяли главный миф владельцев кошек о диагностике и лечении.