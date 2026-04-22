Битва за шоколадное яйцо привела россиянина к уголовному делу

В Прокопьевске местный житель предстал перед судом из-за акта агрессии, совершенного из-за шоколадного яйца. Причем сам мужчина сладость даже не попробовал. Он купил ее для ребенка, а съел другой человек. Финал истории оказался печальным: потерпевший получил тяжкий вред здоровью, а обидчик — условный срок. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Все случилось во время обычной встречи знакомых. Мужчина приобрел шоколадное яйцо для своего ребенка. Но один из гостей, не спросив, взял и съел сладость. Хозяин сладкого запаса воспринял это не как безобидную шалость, а как личное оскорбление.

Словесная перепалка мгновенно переросла в драку. Подсудимый нанес знакомому несколько ударов. Как позже установили медики, травма оказалась серьезной — тяжкий вред здоровью. Поводом для такого исхода стало, по сути, одно шоколадное яйцо стоимостью несколько десятков рублей.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью. Он раскаялся в содеянном, принес пострадавшему извинения и даже оказал ему помощь. Суд учел все смягчающие обстоятельства: явку с повинной, раскаяние, добровольное возмещение ущерба и примирение сторон. В итоге мужчину не отправили за решетку. Ему назначили условный срок.

В пресс-службе полиции Кузбасса подтвердили детали этого необычного уголовного дела. Приговор на момент публикации еще не вступил в законную силу. У сторон есть время на обжалование.

