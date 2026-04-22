Слухи о пустых аптеках: в российском городе высказались о дефиците препарата против клеща

Минздрав Кузбасса официально опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в регионе. Поводом для заявления стали жалобы читателей VSE42.Ru . Люди рассказывали, что при обращении в медучреждения после укуса клеща им якобы заявляли об отсутствии препарата и предлагали обращаться за профилактикой энцефалита в сторонние платные клиники.

В ведомстве пояснили: введение иммуноглобулина — это мера экстренной иммунопрофилактики. Она проводится не каждому укушенному, а только после лабораторного исследования самого клеща. Если анализ подтверждает наличие антигена вируса клещевого энцефалита, тогда пациент получает препарат. Просто так, «на всякий случай», уколы не делают.

Что касается наличия лекарства, то цифры выглядят убедительно. По состоянию на 8 апреля в медицинских организациях Кемеровской области имеется 25 626 доз противоклещевого иммуноглобулина. Этого объема, по оценке специалистов, достаточно для плановой работы в сезон клещевой активности.

В Минздраве также подчеркнули, что закупкой препарата занимаются сами подведомственные медицинские организации. Они приобретают иммуноглобулин в необходимых объемах на собственные средства. Кроме того, в регионе организован постоянный мониторинг наличия препарата в больницах. Если где-то запасы подходят к концу, систему перераспределения запускают оперативно.

Таким образом, слухи о тотальном дефиците не нашли подтверждения. Другое дело, что получить иммуноглобулин можно только при наличии доказательств — положительного анализа клеща на энцефалит. Без этого врачи действительно не делают укол, но это не отсутствие препарата, а медицинский протокол.

