Белое платье с крыльями и рыцарские доспехи: Пересильд и Дмитриенко повторили образы легендарных Ромео и Джульетты

Анна Пересильд, дочь известной актрисы Юлии Пересильд, и певец Ваня Дмитриенко, чей роман давно будоражит светскую хронику, устроили настоящую фотосессию, вдохновленную культовым фильмом Баз Лурмана «Ромео + Джульетта» 1996 года с Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс в главных ролях, сообщает Леди.Mail.

В своих социальных сетях пара опубликовала снимки, на которых Анна предстала в образе Джульетты: нежное белое платье, распущенные волосы и большие ангельские крылья за спиной. Ваня, в свою очередь, примерил кольчугу и рыцарские доспехи, став похожим на Ромео, готового сражаться за свою любовь.

Поклонники пары пришли в настоящий восторг от этих кадров. В комментариях они пишут: «Как им идут эти нежные образы», «Это слишком прекрасно», отмечая, что Анна и Ваня выглядят как настоящие герои шекспировской трагедии, только с более счастливым финалом.

Сама фотосессия, судя по всему, стала не просто творческим экспериментом, но и своеобразным признанием в любви — ведь отношения пары, которые долгое время оставались неофициальными, наконец обрели твердую почву.

Напомним, что в декабре 2024 года 16-летняя Анна рассталась со своим предыдущим возлюбленным Ярославом Могильниковым, а уже в начале 2025 года она начала намекать на роман с Ваней Дмитриенко. В мае того же года папарацци засняли их поцелуй, а в конце 2025 года пара официально подтвердила свои отношения. Более того, они познакомили своих мам.

