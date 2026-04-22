Прокуратура в Пушкино проконтролирует расследование дела об убийстве и расчленении местного жителя

Пушкинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства и расчленения местного жителя. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в начале апреля в одной из квартир города. Местный житель распивал спиртное, когда между ним и его соседом произошел конфликт.

В ходе разборок злоумышленник застрелил оппонента. После этого он расчленил его тело и вынес его части на территорию лесопосадки.

Спустя некоторое время сестра потерпевшего обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении брата. В результате подозреваемого установили и задержали. На мужчину заведено уголовное дело.