«Он пиарится на моем имени»: дочь Даны Борисовой заявила, что ее экс-возлюбленный продолжает комментировать ее жизнь

Полина Борисова, дочь телеведущей Даны Борисовой, вновь привлекла внимание, но на этот раз с обвинениями в адрес своего бывшего возлюбленного Артура Якобсона, пишет Super.ru. Девушка заявила, что экс-бойфренд, с которым она давно не общается, продолжает пиариться на ее имени, комментируя факты из ее жизни, и это ее крайне возмущает.

Несколько недель назад Якобсон сообщил, что Борисова находится в клинике. Это заявление, по мнению самой Полины, было сделано исключительно для привлечения внимания к его персоне.

Фото: [ Артур Якобсон и Дана Борисова/соцсети ]

«Мы давно не общаемся, а человек продолжает пиариться на моем имени. Он не располагает никакой информацией, но очень старается показать близость к нашей семье, вот и рассказывает», — сказала Полина.

Напомним, что незадолго до этого девушка действительно рассказывала подписчикам об обострении проблем с ментальным здоровьем, но, как она считает, ее бывший не имеет права разглашать подобные подробности и тем более использовать их для собственного пиара.

История отношений Полины и Артура получила огласку осенью прошлого года. Пара познакомилась на съемках рекламы, когда девушке было всего 15 лет, и сначала их связывала исключительно дружба. Однако со временем дружеские отношения переросли в романтические, несмотря на значительную разницу в возрасте — Якобсон старше Борисовой в два раза.

Чем закончился их роман и почему они расстались, Полина не уточняет, но, судя по ее резким заявлениям, расставание было болезненным. Сейчас девушка требует, чтобы бывший возлюбленный прекратил комментировать ее жизнь и не использовал ее имя в своих целях.

