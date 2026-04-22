Стартовал прием заявок на участие в конкурсном отборе на фестиваль «Больше, чем путешествие»

Начался конкурсный отбор на участие во Всероссийском семейном туристском фестивале, который состоится с 9 по 12 июля в Республике Мордовия. По итогам конкурса более 150 семей со всей России получат возможность поучаствовать в мероприятии, организованном программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фестиваль пройдет в формате палаточного лагеря. В программе – мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и образовательные форматы от Академии «Больше, чем путешествие». Участников ждут творческие медиамарафоны, спортивные активности для всей семьи, вечера у костра, песни под гитару, ярмарки народных промыслов, квесты и концерты любимых артистов.

Участниками фестиваля станут молодые и многодетные семьи с детьми, семейные династии, а также любители путешествий по России.

В течении трех дней участники Турфеста ожидают радиальные походы в составе семейных команд с практикой походных ролей и полезных навыков, мастер-классы, посвященные походной и туристической деятельности. Кроме этого, у них будет возможность пообщаться с известными путешественниками.

Также участники фестиваля посетят площадки с познавательными, активными и культурными форматами. Элементы игрофикации сделают мероприятие путешествием, благодаря которому каждый сможет заново открыть для себя Россию, а также испытать чувства патриотизма и гордости за свою Родину.

Чтобы участвовать в конкурсном отборе, семейная команда, состоящая из двух и более поколений семьи, должна подать общую заявку на сайте. При этом в составе команды должно быть от трех человек.

При подаче заявки команде нужно выполнить задание:

•сделать пост во «ВКонтакте» с хештегами #СемьяНаФестиваль, #БольшеЧемПутешествие и #БольшеЧемСемья, где необходимо рассказать о своих ожиданиях от фестиваля.

•подготовить семейную видеовизитку на тему «Почему наша семья должна участвовать в Фестивале» длительностью не более 1,5 минут

•создать презентацию с интересным и безопасным семейным туристическим маршрутом в своем регионе.

•зарегистрировать каждого участника семейной команды.

Прием заявок продлится до 20 мая 2026 года.