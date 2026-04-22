Всероссийский чемпионат пилотирования дронов для детей пройдет в 2026 году

Всероссийский чемпионат пилотирования дронов для детей в возрасте от 7 лет «Пилоты будущего» пройдет в 2026 году. Об этом сообщает «Движение Первых».

Концепция проведения чемпионата включает в себя обучающие видеоматериалы в очном и заочном форматах, состязательные мероприятия.

Реализация Чемпионата осуществляется в 4 этапа:

- 1 этап (муниципальный, онлайн): в период с 6 марта по 23 августа 2026 года;

- 2 этап (всероссийский, онлайн): в период с 1 июня по 30 сентября 2026 года;

- 3 этап (региональный, очный): в период с 1 по 30 сентября 2026 года.

Лучшие спортсмены из каждого субъекта РФ примут участие в 4 очном этапе, который пройдет в Москве в период с 14 по 19 октября 2026 года.