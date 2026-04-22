Взрывная волна выбила балкон на 24-м этаже в Бирюлево: жильцы спасались от дыма на фасаде здания

Мощный хлопок бытовой техники разрушил квартиру в многоэтажном жилом доме на юге Москвы, оставив жителей верхних этажей в заблокированных дымом помещениях. Инцидент произошел в жилом комплексе на Загорьевской улице. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По предварительным сведениям, причиной разрушений стал газовый баллон, сообщает телеграм-канал SHOT. Ударной волной с двадцать четвертого этажа вырвало балконное остекление и перекрытие — обломки конструкции рухнули вниз. Вслед за хлопком в квартире началось возгорание, и густой черный дым быстро заполнил подъезд, отрезав соседям пути к эвакуации через лестничную клетку.

Очевидцы сообщают, что люди с верхотуры вынуждены были выйти на открытые балконы, ожидая прибытия пожарных расчетов. По данным Mash, в момент происшествия хозяева жилья — двое взрослых и ребенок — отсутствовали, что позволило избежать человеческих жертв. По предварителным данным, в квартире находились животные. Информация о пострадавших среди жильцов соседних квартир не поступала. Обстоятельства и точная причина взрыва уточняются.

Ранее стало известно, что в многоквартирном доме Королева по улице Сакко и Ванцетти проведут проверку и необходимые ремонтные работы.