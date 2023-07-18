От бумаги к диджитал: как в издании «Подмосковье сегодня» более века держат руку на пульсе и создают контент

Газета «Подмосковье сегодня» отмечает юбилей. 18 июля 1918 года вышел из типографии первый ее выпуск. С тех пор СМИ семь раз меняло название, но неизменным осталось одно – работа на развитие региона и каждого жителя. Именно о таких задачах говорил в своем ежегодном отчете губернатор Московской области Андрей Воробьев. В день рождения издания приглашаем в путешествие по самым интересным событиям, воспоминаниям и байкам из жизни нашей редакции.

ОТ БУМАГИ ДО КОМПЬЮТЕРА

Один из главных старожилов издания Алексей Плотников отлично помнит, как выглядела редакция в конце 70-х. Тогда издание называлось «Ленинское знамя», а юный журналист пришел сюда на практику.

Просторные кабинеты, светлые окна, за столами – корреспонденты, корректоры. Все, как сейчас, за одним маленьким исключением: вместо компьютеров – печатные машинки или просто бумага. Представьте, как непросто было создавать и править то, что сегодня называется модным словом «контент».

«Для меня было большой честью прийти в областное издание на практику. Хорошо помню первые задания – мне поручили освещать сельскохозяйственные мероприятия в Ленинском районе. Моя первая командировка была в Видное, там я со временем и поселился», – вспоминает журналист.

Фото: [ из архива редакции ]

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Выпускающий редактор Игорь Репкин трудится в издании уже более 30 лет. Свой путь он начал с должности корреспондента и хранит в памяти множество интересных воспоминаний. В начале нулевых он поехал на встречу губернатора с главой одного из районов. Текст, как положено, вышел в номере наутро. Прочитав свежий выпуск, глава позвонил в редакцию и поинтересовался, как так вышло, что в публикации указаны цифры, о которых ему ничего не известно. Оказалось, что на встрече с главой губернатор пообещал выделить району денежные средства. Глава об этом забыл, а вот корреспондент – услышал, записал на диктофон и опубликовал.

«Глава искренне благодарил редакцию за публикацию и отметил, что теперь район точно получит обещанное. Ведь, что написано пером, не вырубишь топором», – рассказывает Репкин.

ВЫПУСКАЙ И ТАНЦУЙ

Работа в редакции – это готовность 24/7. Игорь Репкин хорошо помнит, как в один год выпускалась новогодняя газета. 30 декабря, у многих журналистов еще елки не куплены, ингредиенты для ­оливье не заготовлены, а на улице – уже темно. Новогоднего настроения – ноль. И тут наконец выпускающий редактор говорит: «Все, подписал последнюю полосу. Типография сказала – в печать». И в следующую же секунду в кабинете звучит оглушительное «Ура!»

«Редактор хватает верстальщика. Они снимают башмаки и начинают танцевать по всем коридорам. А остальные – смотрят, улыбаются и хлопают. И настроение у всех сразу – самое что ни на есть новогоднее!» – говорит Репкин.

ЧТО ЗА ДЕДУШКА?

Режим многозадачности остается у наших журналистов и по сей день. Рабочее место наших репортеров – не только офис, но и вся Московская область. Анастасия Федорова три года была корреспондентом отдела культуры и спорта. Период весна–осень всегда богат на культурные события, которые не хочется пропускать.

«Пару лет назад в один майский день отправились с фотографом на историческую высадку яблоневого сада под Зарайск, а потом сразу же – на открытие «Мелиховского фестиваля» в Чехове, – вспоминает Настя. – А как-то в августе мы с коллегой не могли поделить между собой, кто поедет на фестиваль «Традиция» в Одинцово, а кто – на «Джазовые сезоны» Бутмана. Хорошо, что один фестиваль был днем, а другой шел до позднего вечера. Так что мы просто погрузились в электричку и успели побывать на обоих мероприятиях за день!»

Фото: [ Иван Водопьянов ]

Без интересных случаев наша работа тоже не обходится. В этом году корреспондент Юлия Латыпова отправилась писать репортаж с Парада Победы на Красной площади.

«Отправила я новости, фото, видео в редакцию и пошла к метро. Смотрю – идет какой-то дедушка, хромает, тащит пакеты с подарками. Говорю: «Дедушка, давайте я вам помогу», – вспоминает журналистка.

По дороге спутники разговорились. «Дедушка» оказался полковником КГБ, который в 70-е ловил американских шпионов и, в частности, прототипа главного злодея из фильма «ТАСС уполномочен заявить» – знаменитого агента ЦРУ под кодовым обозначением Трианон.

«На выходе с Красной площади моего спутника встретил кортеж ФСБ с мигалками. А сам фронтовик любезно предложил довезти меня до дома в Люберцах. Так что кто кого проводил – еще тот вопрос», – улыбается Юлия.

Фото: [ "Подмосковье сегодня" ]

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Вместе со стремительным развитием Интернета издание обрело и новый формат – электронный. Ежедневно самые свежие новости коллектив издания поставляет читателям на областном сайте и 56 муниципальных. Работают телеграм-каналы и группы в социальных сетях. Журналисты не просто выезжают на репортажи и ин­тервью, чтобы сдать большой текст в газету, а сразу же отписывают срочные новости на сайт, снимают видео для соцсетей.

«Эпоха диджитал еще сильнее приблизила «Подмосковье сегодня» к читателям. Теперь мы делаем новости на 56 сайтах, в режиме реального времени, ежеминутно отслеживая актуальную повестку не только в Подмосковье, но и по всей стране», – говорит главный редактор Илья Попов.

Но и без бумаги в наше время никак. После старта СВО наше издание запустило особый проект.

«Каждый месяц издательство выпускает приложение подмосковных новостей, которое уходит на передовую к нашим бойцам. Так называемый «Боевой листок». Там мы публикуем рассказы о героических земляках, очерки о поддержке наших ребят в тылу», – подчеркивает Илья Попов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы:

– В этот день 105 лет назад вышел первый номер газеты «Вечерние Известия Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов». Газета была первым ежедневным изданием в Московской губернии. Название газеты менялось несколько раз. На сегодняшний день редакция насчитывает более 200 человек – настоящих профессионалов своего дела, которые каждый день погружают нас, читателей, в самые свежие и актуальные новости нашего региона. От всей души желаю вам, дорогие друзья, высоких достижений, творческих успехов, новых идей, интересных статей, верных читателей! Будьте всегда в центре событий!

РЕЖЬТЕ ХВОСТ

Как и во всех профессиях, у журналистов есть свой особый вокабуляр. Сдавать номер допоздна – дело привычное. Как-то около 10 вечера выпускающий редактор подходит к верстальщице (сотрудник, который компонует картинки и текст на страницах номера) и говорит: «У тебя там хвост». У женщины действительно на голове была такая прическа – хвост. И она смиренно пожимает плечами: «Отрезаем?» Если вы не знакомы с журналистским сленгом, наверняка удивитесь. Но речь, конечно, не о волосах. Хвостом среди журналистской газетной братии называют излишки текста в статье, которые не влезают на страницу. В этом случае хвост надо отрезать, на деле же – просто сократить невлезающие слова и строчки.

факт

Более 40 тысяч экземпляров в день – тираж «Подмосковье сегодня»