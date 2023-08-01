От десятилетнего рабства до слез на суде: судьба челябинского маньяка и его жертвы

Челябинский маньяк попал под арест. Суд на два месяца отправил за решетку Владимира Ческидова, который в течение 14 лет насильно держал у себя дома женщину. Еще в 2009 году несчастная согласилась пойти в гости к едва знакомому мужчине и выпить горячительного, но домой так и не вернулась.

Ческидов из поселка Смолино пробудет под арестом до 30 сентября. Когда правоохранители пришли с обыском его в дом, то обнаружили также останки другого тела. Следствие предполагает, что это могла быть еще одна жертва сумасшедшего мужчины. Поэтому 51-летнего Владимира обвинили не только в похищении человека, но еще и в убийстве, и в изнасиловании.

Фото: [ Пресс-служба СУ СКР по Челябинской области ]

Под маминым присмотром

По версии следствия, ко всем этим преступлениям могла быть причастна мать обвиняемого. Ее также обвиняют в похищении человека. Ведь она постоянно находилась в доме, видела, что происходит и помогала сыну насильно удерживать секс-рабыню.

По информации Следкома РФ, Ческидов познакомился с девушкой Катей осенью 2009 года. Он пригласил ее домой немного выпить. Однако легкое знакомство переросло в рабство. Мужчина решил оставить Катю у себя, он насиловал ее и не давал уйти. Мать же говорила соседям, что появившаяся вдруг у них девушка — жена Владимира.

«После того, как у мужчины произошло обострение психического заболевания, его доставили в лечебное учреждение. У женщины получилось убежать. Мы устанавливаем все обстоятельства произошедшего», — сообщил журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Что касается тела, найденного во дворе частного дома, где жил Владимир, оно могло принадлежать другой местной жительнице. Та пропала в 2011 году. Как предполагают следователи, преступник убил ее, потом расчленил ее тело, а в погребе закопал останки.

Фото: [ Пресс-служба СУ СКР по Челябинской области ]

«Наверное, виноват»

Как упоминалось выше, у Ческидова есть проблемы с психикой, поэтому он вряд ли хорошо понимает, что натворил. На заседание его привезли прямо из психиатрической больницы. Уже сидя за решеткой и отвечая на вопросы журналистов, Владимир заявил, что Катю он не насиловал, и якобы все было «по любви». Но на вопрос, считает ли себя Владимир виновным в преступлениях, тот ответил: «Наверное, да, виноват».

Когда судья оглашал меру пресечения, Владимир заплакал. Указанные два месяца в СИЗО — это содержание на момент следствия, приговор мужчине вынесут позже, когда правоохранители соберут всю доказательную базу для суда.

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