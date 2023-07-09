«От мастера к мастеру»: что известно о художественных промыслах Подмосковья

Сегодня разные народы в России сохраняют традиции прошлых веков в изделиях и росписях. Истоки фольклора можно отыскать и в Подмосковье. Так, в регионе свое начало берут восемь народных художественных промыслов (НХП).

Однако увлечение художественными промыслами сильно бьет по карманам ремесленников. Эксперты рассказали, как решают эту проблему, стоит ли создавать новые НХП и возможно ли это вообще.

Ремесла бывают разные

Один из старейших видов росписи по фарфору и керамике — бело-голубая Гжельская роспись — зародился именно в Московской области. Синяя краска хорошо выдерживала высокую температуру, поэтому мастера использовали только ее. Мотивы росписи, как и для многих промыслов, заканчивались на цветках, листьях и лепестках.

Рисунок Дулевского фарфора, подобно Гжельской росписи, украшают розой с круглыми лепестками и пустой серединкой. Однако в дулевских мастерских используют четыре цвета и золото, не забывая про фирменный элемент — розово-пурпурную розу.

Другой НХП, зародившийся в Подмосковье — Вербиловский фарфор. Как рассказал главный дизайнер таких изделий, работающий на фабрике «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках», Валентин Никонов, сам фарфор народным промыслом назвать нельзя, ведь он полностью сделан в европейских традициях.

«Только рисунок на изделии может основываться на народных мотивах, но их как таковых очень мало. В определенный период времени мы проводили эксперименты — переработки уже устоявшихся мотивов: палехи, хохломы, но они оказались неудачными», — рассказал Никонов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, из народного творчества пришел метод нанесения мазков под названием «агашка». Методика пошла от мелких крестьянских производств. Кистевой техникой они не владели, поэтому мазки наносили пальцами.

«В советское время техника трансформировалась в московскую, более интересную, где уже использовали кисть. А в 50-70-х годах 20-го века ведущие художники, классики жанра, основываясь на народных мотивах, творчески их перерабатывали, преобразив в современную форму», — отметил дизайнер.

Еще один народный промысел МО — Жостовские подносы. Как рассказала нам художник из города в Мытищинском горокруге Ольга Антипова, страсть к росписи возникает у многих ремесленников еще в детстве. Когда в семье этим занимаются, руки тоже тянутся попробовать.

«При росписи мы, конечно же, вдохновляемся работами мастеров или просто старыми изделиями, а главное в произведениях — чувство народности. Эта роскошь в изображении букетов цветов в виде орнаментов, которые переливаются на металлическом подносе, кажется, сегодня выглядит так же привлекательно, как и в 19 веке», — делится секретом Антипова.

Фото: [ avatars.mds.yandex.net ]

Помимо лепестков, народные живописцы изображают на изделиях целые сюжеты. Так, Федоскинская миниатюра включает в себя стили от гравюр до бытовых сцен. Украшением становится имитация перламутра, росписей, скани. Еще три вида НХП в МО: стеклянные елочные игрушки, Павлопосадский платок и Богородская резьба.

А напоследок — матрешка — самый известный народный промысел, даже для людей из других стран. Она тоже родилась в Подмосковье. Сергиев Посад уже более 300 лет носит название «игрушечной столицы» за создание коней, кукол и других игрушек.

«Спасение утопающих — дело самих утопающих»

В сегодняшних условиях, как отмечает руководитель телепроекта «Живые ремесла» Денис Прикарев, изготовление изделий проходит в жутких, спартанских условиях. Приходится продвигать поделки самостоятельно, на собственные деньги.

«Нет системы, по которой мастерам, производящим изделия, можно участвовать в фестивалях. Почти нет ярмарок для художественных промыслов, а организовать их юридически достаточно сложно. При оформлении же приходится конкурировать. Что ты открываешь ресторан, что сохраняешь наследие — одно и то же. Поддержку от государства получить практически невозможно», — жалуется Прикарев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов не скрывает: проблема правда есть, но не настолько серьезная.

«В какой-то момент эта область была совершенно упущена, народные промыслы стали предоставлены сами себе, так сказать, спасение утопающих стало делом самих утопающих. Хотя это все же регулируемая деятельность, наши основные промыслы фиксируются и поддерживаются», — объясняет депутат.

Причина недофинансирования, по словам Шолохова, исходит из выбора самих покупателей. Стоимость изделий вынуждает их приобретать дешевые подделки вместо авторских продуктов.

Как считает Прикарев, нехватка денег может зависеть и от увеличения количества промыслов, ведь необходимо будет делить бюджет на все области. Эксперт для решения проблемы призывает продолжать традиции, а не заниматься созданием новых промыслов.

«Новый промысел уже не будет считаться НХП. Ведь его суть — сохранение аутентичных образцов производства и орнаментов. Оно фиксирует определенный исторический фрагмент, и от этого фрагмента идет дальнейшее развитие, но смешение стилей в нем недопустимо», — отмечает он.

Фото: [ lermontovgallery.ru ]

Однако депутат Госдумы не против появления новых промыслов — главное, чтобы соблюдались определенные условия.

«Не знаю про временные рамки, но, это должно быть устоявшийся техникой, которая потом становится школой. Один человек может творить самостоятельно и называть себя художником, но это не народный промысел. НХП все-таки передается от мастера к мастеру. Последний раз такое было с изделием, возникшим за 50 лет», — рассказывает Шолохов.

Ранее сообщалось, что в Сергиево-Посадском городском округе пройдет фестиваль «Сделано в Хотьково».