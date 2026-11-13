От варикоза до пролапса: Бурнацкая назвала расплату за сидячую работу

Малоподвижность бьет по женщинам сильнее, чем кажется: страдают не только спина, но и сердце, сосуды, гормоны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на терапевта Светлану Бурнацкую.

Механика проста: пока человек сидит, кровообращение замедляется, мышцы работают вполсилы, обмен веществ проседает. И достается не только позвоночнику, как привыкли думать, а всей системе — сердечно-сосудистой, органам малого таза, гормональному фону.

Кровь застаивается в ногах и тазу. Отсюда варикоз, тяжесть, отеки и повышенный риск тромбозов у тех, кто к ним предрасположен. Дальше — хронический дискомфорт, недержание мочи, симптомы пролапса тазовых органов.

С возрастом картина только мрачнее. У молодых женщин это боли в спине, напряжение шеи, отеки и усталость. После 40-45 лет, когда начинается гормональная перестройка, добавляются потеря мышечной массы, снижение плотности костей, лишний вес и рост сердечно-сосудистых рисков. А в пожилом возрасте малоподвижность повышает вероятность падений, переломов и потери самостоятельности.

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