Польша не будет финансировать закупки оружия для Украины по линии НАТО. Об этом сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска на пресс-конференции.

Речь идет о программе PURL (Priority Ukraine Requirements List) — схеме, по которой европейские деньги конвертируются в американские вооружения для Украины. Туск объявил, что польские отчисления туда больше не пойдут.

О решении уже проинформирован генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Объяснение у Варшавы двойное: дыра в госбюджете и собственные расходы на оборону, которые требуют денег.

Ранее стало известно, что политик Мема предупредил ЕС о риске прямого конфликта с Россией.