Польша больше не спонсор Киева: Туск объяснил отказ от закупок по НАТО

Польша отказалась финансировать закупки оружия для Украины по линии НАТО

Политика

Польша не будет финансировать закупки оружия для Украины по линии НАТО. Об этом сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска на пресс-конференции.

Речь идет о программе PURL (Priority Ukraine Requirements List) — схеме, по которой европейские деньги конвертируются в американские вооружения для Украины. Туск объявил, что польские отчисления туда больше не пойдут.

О решении уже проинформирован генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Объяснение у Варшавы двойное: дыра в госбюджете и собственные расходы на оборону, которые требуют денег.

Ранее стало известно, что политик Мема предупредил ЕС о риске прямого конфликта с Россией.

Актуально

Читайте также

Трамп ищет амнистию: политолог рассказал о будущем президента после выборов

Трамп ищет амнистию: политолог рассказал о будущем президента после выборов

Миссия в Алешках: политолог объяснил, зачем Мелании Трамп нужна была операция

Миссия в Алешках: политолог объяснил, зачем Мелании Трамп нужна была операция

Варшава стянула силовиков к границе с РФ

«Великая Польша» против русофобии: политолог объяснил, почему спор о судьях стал лишь поводом для кризиса

«Великая Польша» против русофобии: политолог объяснил, почему спор о судьях стал лишь поводом для кризиса

Украинцы — наемники Европы: историк оценил итоги закрытых переговоров в ОАЭ

Украинцы — наемники Европы: историк оценил итоги закрытых переговоров в ОАЭ

«Осталось решить небольшой вопрос по безопасности»: Пушилин о победе

Европа на грани: Мема призвал услышать требования Москвы по безопасности

Мерц пригрозил ЕС бюджетом: не заплатите за Украину — денег не увидите

Административная реформа: власти Рязанской области стирают с карты пустые деревни

Административная реформа: власти Рязанской области стирают с карты пустые деревни

«Герани» научились появляться из ниоткуда: раскрыта новая тактика

Орден за творчество в храме: Зеленский наградил экс-модель Playboy в Киево-Печерской лавре

«Мы своих не бросаем»: Медведев ответил на предложение депортировать Туска в Россию

«Мы своих не бросаем»: Медведев ответил на предложение депортировать Туска в Россию