Польша больше не спонсор Киева: Туск объяснил отказ от закупок по НАТО
Польша отказалась финансировать закупки оружия для Украины по линии НАТО
Польша не будет финансировать закупки оружия для Украины по линии НАТО. Об этом сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска на пресс-конференции.
Речь идет о программе PURL (Priority Ukraine Requirements List) — схеме, по которой европейские деньги конвертируются в американские вооружения для Украины. Туск объявил, что польские отчисления туда больше не пойдут.
О решении уже проинформирован генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Объяснение у Варшавы двойное: дыра в госбюджете и собственные расходы на оборону, которые требуют денег.
Ранее стало известно, что политик Мема предупредил ЕС о риске прямого конфликта с Россией.