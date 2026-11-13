Диетолог Касим раскрыл вечерний напиток, спасающий печень

Несладкий кофе без кофеина во второй половине дня может защитить печень от болезней и при этом не нарушить сон. Об этом сообщает издание Eating Well со ссылкой на диетологов Мухаммада Касима и Джонатана Силберлихта.

По словам Касима, кофе — один из немногих напитков, который стабильно ассоциируется с улучшением здоровья печени. А вариант без кофеина позволяет получить эти преимущества вечером, не жертвуя сном.

Силберлихт добавил: у тех, кто пьет кофе, печень меньше подвержена жировой дистрофии, фиброзу, циррозу и раку. Диетологи привели данные исследования, показавшего, что разницы между кофе с кофеином и без него для печени нет. Одна-две чашки в день снижают риск цирроза на 20%, а рака печени — на 24%.

Эффект объясняется хлорогеновыми кислотами — полифенолами, которые защищают клетки печени за счет противовоспалительного действия. Растительные компоненты кофе также помогают расщеплять жиры и уменьшают риск рубцовой ткани и накопления жира.

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