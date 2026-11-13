Невролог Бутенко раскрыла, как просыпаться осенью и зимой без мучений

Врач Бутенко рассказала, что поможет проснуться при недостатке света

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Недостаток света осенью и зимой мешает просыпаться, но есть способы облегчить утро. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на невролога Ольгу Бутенко.

По словам врача, когда за окном темно, мозг не получает сигнала, что день начался. Возникает инерция сна: человек уже проснулся, но внимание, скорость реакции и способность принимать решения еще не восстановились.

Облегчить пробуждение помогают включенный свет, открытые шторы, душ, простая растяжка и небольшая прогулка с утра. Бутенко также советует вставать примерно в одно время и в будни, и в выходные. Тем, кто поздно ложится и не высыпается, она рекомендует сдвигать отход ко сну постепенно — каждый раз на 15-20 минут раньше.

При этом невролог подчеркнула: если человек регулярно спит слишком мало, утренние лайфхаки не компенсируют дефицит ночного отдыха. Взрослым для полноценного восстановления, как правило, нужно от семи до девяти часов сна.

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