Трусова заняла второе место на Гран-при в США

По сумме двух программ Накаи набрала 236,81 балла, у Трусовой — 213,90. Третье место заняла Рино Мацуике из Японии (211,63), Аделия Петросян завершила выступления на шестой позиции (198,03).

Комментатор Андрей Журнаков и чемпионка мира Елизавета Туктамышева в эфире Okko отметили, что судьи были слишком строги к Трусовой и все спорные моменты трактовали не в пользу россиянки.

Трусова выступила на двух этапах Гран-при и оба раза была второй, набрав 26 очков. Этой суммы должно хватить для попадания в финал Гран-при, который пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.