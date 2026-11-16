Трусова заняла второе место на Гран-при в США

Фигуристка Трусова стала серебряным призером Skate America

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

В американском Эверетте завершился этап Гран-при ISU по фигурному катанию Skate America. Россиянка Александра Игнатова (Трусова) заняла второе место, уступив японской спортсменке Ами Накаи.

По сумме двух программ Накаи набрала 236,81 балла, у Трусовой — 213,90. Третье место заняла Рино Мацуике из Японии (211,63), Аделия Петросян завершила выступления на шестой позиции (198,03).

Комментатор Андрей Журнаков и чемпионка мира Елизавета Туктамышева в эфире Okko отметили, что судьи были слишком строги к Трусовой и все спорные моменты трактовали не в пользу россиянки.

Трусова выступила на двух этапах Гран-при и оба раза была второй, набрав 26 очков. Этой суммы должно хватить для попадания в финал Гран-при, который пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

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