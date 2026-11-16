Что станет с соцсетями и фотографиями после смерти владельца

Юрист Свечникова: аккаунты и цифровые права можно включить в завещание

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Аккаунты в социальных сетях, электронную почту, облачные хранилища и связанные с ними имущественные права можно предусмотреть в завещании. Однако простая передача паролей родственникам не гарантирует, что они смогут законно распоряжаться цифровым имуществом. Об этом сообщает Банки.ру со ссылкой на кандидата юридических наук, доцента РЭУ имени Плеханова Наталью Свечникову.

По словам специалиста, отдельного понятия «цифровое наследство» в российском законодательстве пока не существует. Тем не менее действующие нормы позволяют наследовать имущественные права, связанные с интернет-платформами. В частности, речь может идти об авторских правах на фотографии, видеозаписи, тексты, музыку и программное обеспечение, а также о денежных выплатах, причитающихся владельцу аккаунта.

При этом сам профиль в социальной сети и права на размещенные в нем материалы не всегда являются одним и тем же объектом наследования. Возможность передачи доступа зависит от правил конкретной платформы и характера содержащейся информации. Особые ограничения касаются личной переписки и сведений о других людях, поскольку необходимо соблюдать требования о защите частной жизни.

Свечникова рекомендует заранее составить подробный перечень цифрового имущества и включить его в нотариальное завещание. В документе желательно указать адреса страниц, идентификаторы аккаунтов, сведения о договорах с платформами и конкретные права, которые должны перейти наследникам. Также можно определить получателей имущества и их доли.

Дополнительно юрист советует назначить исполнителя завещания, который займется сохранением цифровых архивов, получением положенных выплат или закрытием страниц. Такой подход позволяет заранее определить порядок действий и уменьшить вероятность конфликтов между родственниками.

Передавать близким только логины и пароли специалист не рекомендует. Эти сведения обеспечивают технический доступ, но не подтверждают право собственности или наследования. Кроме того, вход может быть защищен двухфакторной аутентификацией, привязкой к телефону и резервными кодами, поэтому вопросы цифрового наследства лучше урегулировать заранее.

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