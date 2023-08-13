«Отдыхать несколько месяцев подряд»: какой формат работы дает возможность уходить в долгий отпуск

Россияне стали больше ценить долгий отдых. По данным опроса крупного сервиса подбора персонала, 28% работников считают, что отпуск должен длиться четыре недели. В прошлом году таких было только 25%. А вот число тех, кто согласен на отпуск в две недели или 10 дней, заметно сократилось. Мы узнали у экспертов, как распределить дни отдыха в течение года, чтобы максимально им насладиться.

В ЗОНУ КОМФОРТА

Карьерный психолог Зоя Новоселова предупреждает: мозг устроен так, что полноценно переключиться с работы на отдых может только на вторую неделю, а в первые дни продолжает обрабатывать «рабочую» информацию. Но понятно, что на практике многим удобнее делить отпуск на недели или даже дни. В этом тоже есть плюсы.

«Отдых должен быть регулярным. Работник лучше справится с нагрузкой, если знает, что скоро сможет отдохнуть», – объясняет психолог.

А чтобы хорошо восстановиться, нужно правильно организовать отпуск. Можно сказать, на это время надо зайти в зону комфорта.

«Главное – понять, от чего человек устает больше всего, и убрать этот фактор. Например, если на работе приходится много общаться и это утомляет, можно уехать на природу подальше от людных мест», – советует Зоя Новоселова.

Другое дело – если работа требует сосредоточенности на чем-то одном, как у бухгалтеров или программистов. Таким людям лучше отдыхать активно, постоянно переключая внимание.

В ОЧЕРЕДЬ, ПОЖАЛУЙСТА!

По действующим законам хотя бы одна часть отпуска в году должна быть не меньше 14 дней, напоминает карьерный консультант из Королева Дарья Вагузова. Оставшиеся дни можно делить и распределять как угодно. Эйчар говорит, что сейчас практикуют самые разные варианты. Во многом это зависит от отрасли.

«В госучреждениях, где можно планировать работу на долгое время вперед, сотрудники чаще берут отпуск один раз в год полностью. Делят отдых там, где трудно прогнозировать объем работы, например заказов. Тогда долгое отсутствие работника может вызвать проблемы», – говорит Вагузова.

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Кроме этого, в компаниях придумывают свои стандарты, чтобы отпуска работников не сказывались на работе.

«Например, создают группы по три-четыре человека, которые в работе могут друг друга заменять. Ходить в отпуск одновременно им нельзя, отдыхают по очереди», – отмечает карьерный консультант.

В некоторых фирмах устанавливают минимальное время, которое нужно отработать после отпуска, чтобы пойти отдыхать снова, даже на неделю. Например, отпуск можно брать не чаще чем раз в три месяца.

СДЕЛАЛ ДЕЛО – ГУЛЯЙ СМЕЛО

Отдельная тема – совмещение отпусков с праздничными датами и выходными. Дарья Вагузова говорит, что некоторые работодатели возражают, когда сотрудники берут неделю отпуска, например, перед новогодними выходными или между майскими праздниками. Причина та же – сотрудника слишком долго нет на месте, в случае форс-мажора заменить его труднее. Если таких ограничений нет, многие с удовольствием объединяют отпуска с длинными выходными. Но есть и другие лайфхаки.

«Некоторые, наоборот, уходят среди недели, чтобы перед отдыхом спокойно доделать работу», – добавляет эйчар.

Специалист по подбору персонала Марина Краснова напоминает еще одну модель, которая была популярна несколько лет назад у менеджеров, айтишников и других работников с высоким доходом.

«Люди работали без отпуска пару лет, копили деньги, а потом увольнялись, чтобы отдыхать несколько месяцев подряд. Сейчас такое бывает реже, но те, кому нравится такой режим, часто выбирают проектную работу. Разработал приложение, получил деньги, отдыхаешь и ищешь новый проект», – объясняет Краснова.

Сколько дней хватит?

Опрос популярного сервиса подбора персонала показал, на какие части россияне охотнее делят отпуск: