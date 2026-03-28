Пасха под вопросом? Сойдет ли Благодатный огонь 11 апреля 2026 года в закрытом Иерусалиме

Православная Пасха в этом году выпадает на 12 апреля. А значит, уже 11 апреля, в Великую субботу, весь христианский мир обратит свой взор к Иерусалиму — туда, где на протяжении многих столетий происходит событие, которое верующие называют чудом. Но в 2026 году все может пойти не по привычному сценарию. Храм Гроба Господня закрыт для посещений уже больше месяца, военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, а миллионы людей по всему миру задаются одним и тем же вопросом: сойдет ли Благодатный огонь в этом году? Российский религиовед Евгений Игнатенко в комментарии REGIONS предложил несколько вариантов развития событий и объяснил, чего ждать от церемонии.

Святыня под колпаком: почему вопрос вообще возник

Впервые за почти две тысячи лет доступ в храм Гроба Господня — место, где, согласно преданию, был погребен, а затем воскрес Иисус Христос, — оказался полностью закрыт для верующих. Причина — эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке, которая началась 28 февраля. С тех пор богослужения в главной православной святыне приостановлены, а паломники не могут попасть внутрь.

Ситуация усугубилась в середине марта, когда обломки перехваченной ракеты упали в непосредственной близости от храма. К счастью, серьезных разрушений удалось избежать, но угроза остается реальной. Власти Израиля продлили ограничения на посещение Старого города, где расположена святыня, и на данный момент неясно, будут ли сняты эти запреты к началу пасхальных торжеств.

Именно в этом контексте и возник главный вопрос: состоится ли церемония схождения Благодатного огня?

Что говорят в Иерусалиме: заявление патриарха

Патриарх Иерусалимский Феофил III уже дал понять: церемония состоится в любом случае. Даже если храм останется закрытым для массового посещения, обряд проведут в узком кругу — с участием только священнослужителей и внутреннего персонала.

«Согласно этому сценарию, торжество пройдет без паломников, но в присутствии представителей всех ветвей Православной церкви», — пояснил Евгений Игнатенко, комментируя позицию патриарха.

У церкви уже есть опыт проведения церемонии в таких условиях. В 2020 году, когда весь мир накрыла пандемия коронавируса, Благодатный огонь сошел при практически пустых стенах храма — внутри находились лишь патриарх и члены Святогробского братства. Тогда трансляцию вели на весь мир, и миллионы верующих смогли стать свидетелями чуда, не выходя из дома.

Судя по всему, в 2026 году повторится похожий сценарий. Церемония будет камерной, но ее увидят во всех уголках планеты благодаря интернет-трансляциям.

Три сценария: от закрытого режима до полного отсутствия чуда

Евгений Игнатенко выделил три возможных варианта того, как могут развиваться события в Великую субботу.

Первый сценарий: камерная церемония без паломников

Огонь сойдет, как и положено, внутри Кувуклии — часовни над Гробом Господним. Но привычной суеты, многотысячных толп и всеобщего ликования у стен храма не будет. Церемония пройдет в закрытом режиме, и увидеть ее можно будет только через экраны.

«Это не отменяет духовного смысла события, хотя и лишает его привычной публичности», — отмечает религиовед.

Второй сценарий: чудо за пределами храма

История знает случаи, когда Благодатный огонь являлся вопреки всем запретам. Самый яркий пример — 1579 год. Тогда патриарха Софрония IV не пустили в храм в Великую субботу. Православные остались молиться на улице, и вдруг молния ударила в мраморную колонну у входа, расколов ее пополам. Из камня посыпались искры, и патриарх смог зажечь свечу.

Если доступ в храм и в этом году останется закрытым для православных, нельзя исключать, что огонь может появиться необычным, экстравагантным способом — как это уже было в истории.

Третий сценарий: огонь не сойдет

Самый пессимистичный вариант — чуда не произойдет. Однако, как подчеркивает эксперт, это не станет концом света и не поставит под сомнение основы христианства.

«В православной традиции схождение Благодатного огня — не догмат, а благоговейно почитаемое явление, — напоминает Евгений Игнатенко. — Оно не входит в число основополагающих истин веры, таких как Боговоплощение или Воскресение Христово».

Церковь учит: чудо — это дар, а не обязанность. Бог действует по Своей воле, а не по расписанию. Поэтому отсутствие огня может стать испытанием для верующих, но не крахом их веры.

Научный взгляд: что говорят исследования

Феномен Благодатного огня не раз привлекал внимание ученых. Его главная особенность — мгновенное появление и свойство не обжигать кожу в первые минуты. Исследователи пытались найти объяснение этому явлению: выдвигались версии о плазме, о химических реакциях, о специальных составах, которыми могут обрабатывать свечи.

Однозначного научного ответа до сих пор нет. Но для верующих это и не принципиально. Русская православная церковь настаивает на мистической природе огня, видя в нем проявление Божественного промысла.

Скептики же, как отмечает Игнатенко, в случае отсутствия огня увидят лишь технические неполадки или человеческий фактор. Для них «несхождение» не станет трагедией — лишь подтверждением их рационального подхода.

Чего ждать информационному полю

Какой бы сценарий ни реализовался, одно можно сказать уверенно: информационный резонанс будет колоссальным.

«Сегодня ситуация вокруг Благодатного огня имеет не только религиозное, но и социальное, информационное и даже политическое измерение, — говорит Евгений Игнатенко. — Соцсети взорвутся обсуждениями, эксперты дадут сотни комментариев, появятся конспирологические теории».

Если огонь сойдет необычным способом — это станет главной новостью дня. Если не сойдет вовсе — тем более. В эпоху прямых трансляций и смартфонов любое отклонение от привычного сценария будет мгновенно зафиксировано и разлетятся по всему миру.

Часть людей, вероятно, воспримет отсутствие огня как знак грядущих бед или даже как предвестие конца света. Другие, напротив, будут напоминать, что суть Пасхи — в духовном обновлении, а не в ритуале. Но споры, по прогнозам эксперта, будут идти долго.

А если все-таки не сойдет: жизнь продолжается

Даже в самом пессимистичном сценарии, по словам Игнатенко, мир не рухнет. Не будет ни природных катаклизмов, ни мгновенного краха цивилизации. Верующие смогут зажечь свечи от других источников и провести традиционные пасхальные обряды. Символика Света Христова сохранится, пусть и без чудесного начала.

Для глубоко верующего человека отсутствие огня станет поводом для размышлений о глубине своей веры, но не для ее утраты.

«Огонь — это символ Света Христова и Воскресения, — подчеркивает религиовед. — Даже если физического чуда не произойдет, духовный смысл Пасхи останется неизменным».

Где и когда смотреть

Православная Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля. Соответственно, схождение Благодатного огня ожидается накануне, 11 апреля, в Великую субботу. Церемония традиционно начинается в полдень по местному времени.

Важный нюанс: чудо происходит исключительно при праздновании Пасхи по старому стилю — юлианскому календарю. Именно поэтому Иерусалимский патриархат строго придерживается этой традиции, и дата остается неизменной.

По предварительной информации, трансляция церемонии будет организована в интернете, а передача святого огня иностранным делегациям может пройти прямо в здании аэропорта — чтобы минимизировать риски и соблюсти все меры безопасности.

Главное, что нужно помнить

Независимо от того, сойдет огонь или нет, каким образом это произойдет и сколько людей смогут присутствовать в храме, суть праздника остается прежней.

«Для одних Пасха — это чудо огня, для других — чудо Воскресения, — резюмирует Евгений Игнатенко. — И именно второе, а не первое, составляет суть праздника».

Так что, каким бы ни выдался этот пасхальный сезон, миллионы людей по всему миру встретят Светлое Христово Воскресение. Со свечами, зажженными от Благодатного огня или от любого другого источника, но с главным в сердце — надеждой на жизнь, побеждающую смерть.