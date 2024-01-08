«Период турбулентности»: что принесет Дракон людям, родившимся в год Кролика

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина рассказала, что принесет Дракон всем рожденным в год Кролика. Она подготовила восточный гороскоп по самым главным сферам жизни на 2024 год.

Мягкие дипломаты

По ее словам, люди, которые родились в год Кролика, считаются обладателями очень мягкого и миролюбивого характера.

«Кролики отличаются хорошим чувством юмора и способностью разрядить любую напряженную обстановку. Их эмоциональная открытость и чувствительность к потребностям окружающих делают их общительными и дружелюбными людьми. Они также известны своей интеллигентностью и образованностью, что помогает им преуспевать в профессиональной сфере. Кролики очень верные друзья и заботливые супруги», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Карьера

В 2024 году Кролики могут рассчитывать на успех в своей профессиональной сфере, особенно в областях, связанных с творчеством и культурой, уверена астролог.

«Кроликам не удастся отсидеться в уголке, если они рассчитывают на профессиональные успехи. Придется упорно трудиться, а также постоянно учиться чему-то новому. Те Кролики, которые в 2024 году будут блюсти не только свои интересы, могут получить неожиданную поддержку коллег. Те же, кто посчитает, что на работе нет друзей, а есть только конкуренты, окажутся в одиночестве без каких-либо карьерных перспектив», — пояснила Мишина.

Сотрудничество и эмпатия — вот главный девиз Кроликов в 2024 году в рабочей сфере, убеждена астролог.

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Финансы

По мнению ясновидящей, финансовый успех ждет тех Кроликов, кто сумеет научиться тратить меньше, чем зарабатывает.

«Финансовый год для Кроликов будет неплохим, однако рассчитывать на гигантские премии или неожиданные подарки не стоит. Кролику предстоит быть той самой «курочкой» из пословицы, которая по зернышку клюет. Ключ к стабильной жизни в 2024 году — подушка безопасности. Этот год станет для Кроликов временем упорного труда и постоянных накоплений», — добавила Мишина.

Отношения

В любви Кроликов ждет очень динамичный, даже страстный год, уверена астролог.

«В этом году Кролики будут переживать более сильные эмоции, чем обычно, и не всегда приятные. Некоторые будут купаться в любви с новыми партнерами, а вот в устоявшийся семейных парах возможны разногласия. Главный совет — попытаться спокойно разобраться в проблеме, а не обижаться попусту. Одиночки смогут найти подходящего партнера, если немного снизят планку и перестанут ждать принца», — пояснила Мишина.

Для Кроликов 2024 год станет периодом турбулентности во всех сферах жизни, но не стоит расстраиваться, посоветовала астролог.

«Да, вызовы будут, но тем интереснее будет преодолевать препятствия, а к концу 2024 года Кролики смогут по праву собой гордиться. Очень порадует здоровье в новом году. Энергии будет хоть отбавляй, поэтому вы со всем справитесь», — заключила собеседница издания.

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