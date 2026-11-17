«Локомотив» договорился с главным тренером Михаилом Галактионовым об условиях расторжения контракта, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Галактионов получит неустойку, но не сразу всю сумму (речь шла о 60 млн руб.), а в рассрочку в течение года.

6 ноября глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил о расставании с Галактионовым. Однако формально тренер до сих пор не уволен. Сообщалось, что генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг отказывается выплачивать компенсацию. По его мнению, платить должен сам тренер, поскольку он является инициатором расторжения контракта.

Как сообщал «Чемпионат», исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Сергей Овчинников, возглавляющий академию «Локомотива». В его штаб войдут Александр Бородюк, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

«Локомотив» занимает 15-е место в РПЛ с 11 очками после 14 туров и находится в зоне вылета.