Разное представление о том, как нужно выполнять работу, стало самой распространенной причиной конфликтов сотрудников с руководителями. Такой ответ дали 34% участников опроса таск-трекера Weeek, результаты которого есть у «Газеты.Ru» .

На втором месте — споры об объеме задач и нагрузке (31%). По 25% респондентов назвали постоянно меняющиеся требования и рабочее общение после окончания дня. Еще 23% конфликтуют из-за поручений, не входящих в их обязанности.

О периодических или частых конфликтах с начальством сообщили 72% опрошенных. При этом 51% оценивают отношения с непосредственным руководителем как хорошие или очень хорошие, остальные 49% дали отрицательную оценку.

Обсуждать рабочие трудности участники исследования чаще всего предпочитают с коллегами (51%). Еще 28% обращаются к друзьям и близким вне работы, 9% — к сотрудникам других отделов, 3% — к руководителю другого уровня.

«Споры нередко начинаются с разного понимания задачи. Руководитель считает требования очевидными, а сотрудник иначе представляет способ выполнения работы или ее объем. Нужно заранее договориться, где сотрудник может решать самостоятельно, иначе человек получает ответственность за результат, но каждый его шаг остается предметом спора», — отметила сооснователь Weeek Инга Скерсь.

По ее мнению, поддержка коллег помогает снизить напряжение, но сама причина конфликта может сохраниться. Чтобы ситуация изменилась, обсуждение перегруза или ошибок должно приводить к пересмотру рабочих договоренностей, заключила Скерсь.

В исследовании участвовали более 1 тыс. сотрудников из разных сфер, включая IT, торговлю, образование, производство, маркетинг и строительство. Участники могли выбрать несколько вариантов ответа.

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