Возвращение на лед серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) стало главным событием сезона в фигурном катании. И в Китае, и в США болельщики никого не приветствовали с такой неистовой любовью, как российскую спортсменку. Но этот восторг не всегда разделяют судьи.

Трусова стала второй на обоих этапах Гран-при, где она выступила: в Шэньчжэне уступила Моне Чибе, в Эверетте — Ами Накаи. Оба раза оценки россиянки вызвали горячее обсуждение в кругах болельщиков и специалистов. Фанаты (не российские — со всего мира) готовы перейти грань корректности в защите своей любимицы от судейского, на их взгляд, произвола.

Травля Моне Чибы

На этапе в Китае Трусова совсем немного уступила японке Моне Чибе — 221,27 балла против 224,48 балла по сумме двух программ. При этом Трусова выиграла произвольную, со 148,90 балла обновив «сизн бест».

Троллить Чибу болельщики начали еще во время награждения: во время исполнения гимна Японии часть зрителей демонстративно шумела. А потом полетели оскорбления в соцсетях. Фигуристка закрыла аккаунты, ее чуть не довели до депрессии.

На защиту встали известный комментатор ISU Марк Ханретти и многие звезды мировой фигурки, включая Илью Малинина.

«Ни один спортсмен не заслуживает того, чтобы его унижали, оскорбляли или подвергали враждебности просто потому, что он показал результат, с которым кто‑то не согласен. Вы можете радоваться за своего любимого фигуриста, не принижая другого», — написал Ханретти.

Трусова, конечно же, не виновата в том, как обошлись ее фанаты с соперницей, но, похоже, на втором этапе это ей аукнулось.

Месть судей

Фото: [ соцсети Александры Трусовой ]

На Skate America Трусова стала второй, победила другая японка Ами Накаи. Ни у кого из экспертов ее победа не вызывает вопросов, но практически всех возмутила гигантская разница в баллах. Еще после короткой программе японке создали приличный запас: Трусова получила плюс-минус стандартные 74,24 балла, Накаи поставили заоблачные 82,20.

Россиянка должна была отыгрываться в произвольной, где у нее базовая стоимость на 3,5 балла выше, чем у Накаи. Но судьи придрались буквально ко всему, увидев под микроскопом минимальные недокруты и неясные ребра. В итоге Трусова проиграла произвольную даже Рино Мацуике, у которая базовая стоимость была на семь баллов ниже.

В репортаже на Okko чемпионка мира Елизавета Туктамышева отметила, что судьи сделали все, чтобы обезопасить Ами Накаи от посягательств на первое место. Японка смогла без нервов откатать свою произвольную. В итоге она получила в сумме 236,81 балла, Трусова — лишь 213,90.

Александра, увидев свои оценки, произнесла: «Зачем?» Спортсменка понимала, что в любом случае она останется второй. Зачем — понятно. Еще вопрос, как бы откатала Накаи, если бы была борьба. На Kinoshita Cup, например, она дрогнула, завалила произвольную и осталась вообще без призового места.

Особенно отличилась американский арбитр Кэтрин Спект. В произвольной она поставила Трусовой всего 128,82 балла, тогда как Накаи — 157,65, а Мацуике с ее более очевидными, чем у Трусовой, недокрутами — 142,02. Если после этапа в Китае ярость фанатов обрушилась на ни в чем неповинную Чибу, то теперь ее испытала на себе арбитр. Спект пришлось закрывать свой аккаунт в соцсетях после вала оскорбительных комментариев.

А что Трусова?

Фото: [ соцсети Александры Трусовой ]

Самое замечательное в этой истории то, как на шум вокруг ее выступлений реагирует Трусова. Конечно, гримаса неудовольствия и непонимания проскользнула на ее лице после объявления оценок, но она мгновенно успокоилась: ладно, неважно.

Замужество и рождение ребенка изменили спортсменку. Она стала намного спокойнее и расчетливее, адекватно оценивает себя и соперниц и явно понимает, что ей делать дальше.

«Я научилась жить иначе. Жить не только фигурным катанием. И у меня прекрасная жизнь — с фигурным катанием и без него. Я думаю, что теперь я могу кататься, наслаждаться и не думать о том, что эти соревнования что-то решат в моей жизни», — сказала Трусова.

Два вторых места на этапах — практически гарантированный пропуск в финал Гран-при. Он пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине. У Александры достаточно времени, чтобы разобраться с тем, где можно добавить.