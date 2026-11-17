Затяжной воспалительный процесс может оказаться признаком злокачественной опухоли. Об этом агентству ТАСС заявила главный внештатный специалист-онколог Минздрава Приморского края Эльвира Токарева.

По словам специалиста, онкологические заболевания порой скрываются за симптомами, характерными для инфекций и других патологий.

«Опухолевые заболевания иногда «прячутся» за маской воспалительных процессов, инфекций и других состояний. Поэтому важно обращать внимание на затяжные воспалительные и инфекционные процессы, которые не поддаются или плохо поддаются лечению», — сказала она.

Онколог отметила: если назначенная терапия не дает результата на протяжении трех недель, пациенту следует повторно обратиться к врачу. Кроме того, Токарева рекомендовала проходить диспансеризацию ежегодно даже при отсутствии жалоб — это позволяет снизить риск позднего выявления онкологических заболеваний.

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