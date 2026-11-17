Курение может существенно ухудшать репродуктивное здоровье мужчин, причем негативные изменения не всегда выявляются при стандартных обследованиях. Об этом заявил уролог Мауро Гаспарони, его слова приводит бразильское издание Metropoles.

По словам специалиста, токсичные соединения табачного дыма нарушают процессы образования сперматозоидов и способны снижать качество спермы. Особенно высок риск у мужчин с многолетним стажем курения, а также у тех, кто ежедневно выкуривает большое количество сигарет.

Врач обратил внимание на менее очевидную угрозу. Даже при нормальных показателях спермограммы генетический материал сперматозоидов может оказаться поврежденным. Таким образом, удовлетворительные результаты обычного анализа не всегда исключают проблемы с мужской фертильностью.

При этом отказ от сигарет способен положительно повлиять на репродуктивную функцию. Как пояснил Гаспарони, первые заметные улучшения качества спермы обычно наблюдаются примерно через три месяца после прекращения курения. Однако некоторым мужчинам для восстановления показателей может потребоваться до полугода.

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