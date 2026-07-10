Семья аспирантов уверена, что сейчас лучшее время для рождения второго ребенка

Нижегородская семья Марии и Артура Самариных готовится к пополнению — у них скоро родится второй ребенок. Супруги обучаются на бюджетной основе в аспирантуре факультета когнитивных наук МГУ имени Ломоносова и воспитывают ребенка с особенностями развития. Как выяснил корреспондент pravda-nn.ru, решение завести второго ребенка не было спонтанным.

По данным издания, недавно на Всероссийском фестивале студенческих семей Мария и Артур удостоились специальной награды «Семья аспирантов», которую вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ректор МГУ Виктор Садовничий.

По словам Марии, гибкий график обучения, поддержка университета и созданные в МГУ условия для студентов с детьми позволяют находить время как для научной работы, так и для семьи. Супруги уверены, что текущий этап жизни — самый подходящий для расширения семьи, несмотря на учебную нагрузку.

«Именно меры поддержки губернатора Глеба Никитина стали для нас решающим аргументом для рождения второго ребенка прямо сейчас, — признается Мария. — И когда я рассказываю знакомым из других регионов, какие беспрецедентные меры поддержки семей у нас в регионе, все только удивляются. Говорят, идеального времени для рождения ребенка не бывает, но для нас благодаря региональной поддержке именно это время стало идеальным».

После окончания аспирантуры Самарины намерены вернуться в родной Нижний Новгород. В их планах — развитие общественных и профессиональных проектов, а также создание благоприятной среды для детей. Опыт, полученный в Москве, они хотят применить в родном регионе, особенно в вопросах поддержки семей и детей с особыми потребностями.

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