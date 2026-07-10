Аргентинский вингер отклонил предложение ЦСКА с зарплатой в 4 млн евро в год

Аргентинский вингер клуба «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос отказался от перехода в ЦСКА, сообщил авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, московский клуб предлагал 24-летнему футболисту ежегодную зарплату в €4 млн.

Крайним нападающим «Боки» также интересуются «Наполи» и «Трабзонспор». По информации Романо, аргентинец уже согласовал условия личного контракта с «Наполи», теперь предстоит договориться клубам. Первое предложение от итальянцев составило €8,7 млн.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду он провел 140 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 16 передач. Аргентинский клуб может быть заинтересован в продаже игрока, поскольку его контракт действует до конца текущего года.

Накануне РПЛ провела церемонию вручения наград по итогам прошлого сезона. Среди лауреатов оказался полузащитник ЦСКА Данил Круговой. Он получил призы за лучшую голевую передачу и как самый медийный футболист лиги.