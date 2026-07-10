Клубы РПЛ в случае допуска к еврокубкам могут проводить свои матчи в Казахстане

Речь идет о сценарии, когда российские клубы вернут в еврокубки, но запретят им проводить домашние матчи в России под предлогом проблем с безопасностью. По данным журналиста, работа по поводу подходящих стадионов за границей уже ведется, хотя россиян могут вернуть в еврокубки не раньше сезона 2027/28.

Аманбаев отметил, что клубы РПЛ интересуются аренами в Алматы, Актобе и Шымкенте, где есть хорошие поля с естественным покрытием. Журналист подчеркнул, что Казахстан — лишь один из вариантов для российских клубов, прорабатываются и другие варианты.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Накануне прошла церемония вручения наград по итогам сезона 2026/27.