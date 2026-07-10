Семак рассказал, как относится к регулярным опозданиям Вендела из отпуска

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «Чемпионатом» фактически признал , что ничего не может поделать с уже легендарными опозданиями полузащитника Вендела из отпуска.

«Он платит за свои опоздания большие деньги. Если ему так нравится — пожалуйста. Если бы это был другой игрок, он бы тоже заплатил», — сказал Семак.

Нынешним летом Вендел прибыл в расположение «Зенита» «всего» на шесть дней позже назначенного срока. Ранее у него случались задержки на 32 и 28 дней. В минувшую зимнюю паузу обожающий погулять на родине бразилец опоздал на неделю, за что был оштрафован на €700 тыс. — по €100 тыс. за каждый день прогула. Позже председатель правления «Зенита» Константин Зырянов вернул бразильцу половину взысканной суммы в честь победы в чемпионате России.

28-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. За это время он провел 180 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 39 передач. Контракт бразильца с «Зенитом» действует до 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее стало известно, что «Краснодар» прекратил переговоры по трансферу нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.