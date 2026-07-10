Снижение когнитивных функций: психиатр Вилков объяснил, к чему приводит постоянный скроллинг соцсетей

Социальные сети задумывались как инструмент связи, но быстро превратились в мощный фактор, формирующий настроение и самооценку. Обратной стороной доступности технологий стало массовое распространение тревожных расстройств и синдрома цифрового выгорания. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-психиатра, психотерапевт Алексей Вилков.

По его словам, социальные сети часто становятся причиной ухудшения настроения и повышенной тревожности. Механизм этого негативного влияния строится на ловушке идеализированных образов.

«Пользователи видят в ленте не реальную жизнь, а ее отредактированную, „идеальную“ версию. Когда человек постоянно сравнивает свою обыденную повседневность с этими безупречными картинками, он неизбежно проигрывает в этом сравнении. Такое регулярное сопоставление вызывает чувство неполноценности, дискомфорт и подавленность, что со временем планомерно истощает психическое здоровье», — сказал он.

Также эксперт предупредил, что социальные сети могут спровоцировать цифровое выгорание — это состояние представляет собой глубокое истощение нервной системы, которое вызвано перепотреблением цифрового контента. Его основные симптомы включают:

Снижение когнитивных функций: падает концентрация внимания, ухудшаются память и способность к анализу информации;

Эмоциональную нестабильность: возникают беспричинная тревожность, раздражительность и резкие перепады настроения;

Физиологические нарушения: появляются хроническая усталость и проблемы со сном (бессонница или прерывистый сон).

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

По мнению врача, для возвращения нейронных связей в норму необходимо временно разорвать цикл потребления информации.

«Самый эффективный способ — взять паузу и устроить цифровой детокс, отказавшись от использования смартфона и компьютера. Во время отдыха мозг перестает обрабатывать бесконечный поток данных („сырой контент“), восстанавливается его способность концентрироваться, уходит нервное напряжение», — считает Вилков.

Врач объяснил, чтобы не доводить себя до состояния истощения, важно выстроить осознанный подход к использованию гаджетов: ограничивать время, проведенное в сети, и восстанавливать баланс, наполняя жизнь активностью за пределами экрана.

«Чем больше времени уделяется реальной жизни, тем меньше негативное влияние виртуального пространства сказывается на вашем самочувствии», — заключил собеседник издания.

Сомнолог развеял миф о том, что «совы» живут меньше «жаворонков» — по его словам, поздний отход ко сну не убивает сам по себе, а убивают сопутствующие факторы: недосып, хаотичный режим и вредные привычки вроде вечернего переедания и курения.