Защита от ураганов и наводнений: стало известно, какую сумму отдал Леонтьев за страховку особняка в США

Народный артист РФ Валерий Леонтьев потратил более ₽30 млн на страховку своего особняка в Майами, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-кнал SHOT. Дом, который певец приобрел в 2014 году за $4 млн, находится в зоне повышенного риска подтоплений и ураганов. Чтобы защитить недвижимость, артист оформил несколько страховых полисов, действующих до 2030 года.

Ежегодная стоимость страховки составляет почти $100 тысяч, что в пересчете на рубли составляет около 7,8 млн. В эту сумму входит базовое страхование дома ($40 тысяч), защита от ураганов ($21 тысяча), страхование от наводнений ($35 тысяч) и полис гражданской ответственности ($4 тысячи). При этом государственная программа страхования от наводнений предлагает ограниченные лимиты: максимум $250 тысяч на дом и до $100 тысяч на имущество.

С момента покупки Леонтьев вложил значительные средства в обустройство дома. Он перепланировал особняк, сделал ремонт и обновил отделку. В 2022 году певец установил солнечные панели Tesla Powerwall, а через два года заменил металлическую крышу.

За последние три года налоговые выплаты Леонтьева в бюджет США выросли до $62,5 тысяч в год (примерно ₽4,9 млн). Рыночная стоимость особняка приближается к ₽1 млрд.

Ранее сообщалось, у певицы Анжелики Варум отобрали налоговую льготу на квартиру в Майами.