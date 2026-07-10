Июль перевернет жизнь: 5 знаков зодиака, которым грозит переезд, смена работы и новые люди

Иногда одного месяца достаточно, чтобы полностью изменить привычный уклад: новая должность, смена города проживания, неожиданные предложения или смелость начать с нуля. Согласно прогнозу астролога Тамары Глобы, середина лета окажется переломной для тех, кто готов пересмотреть прежние ориентиры и открыться новым возможностям. Эксперт выделила знаки, которым предстоят серьезные трансформации в профессиональной сфере, быте и мировоззрении, сообщило издание 7info.

Весы

У представителей этого знака июль будет связан с переосмыслением жизненных ориентиров. Особое внимание потребуется карьерным вопросам, обучению и перспективам. Привычные опоры могут зашататься, и потребуется свежий взгляд. Астролог предсказывает судьбоносные знакомства, которые помогут Весам взглянуть на свою жизнь иначе и заметить скрытые ранее горизонты.

Козерог

Для Козерогов июль обещает быть насыщенным профессиональными переменами. Им придется детально разобраться в отношениях с коллегами, структуре рабочих процессов и атмосфере в команде. Не исключено обновление окружения: уход одних людей и появление других, с кем будет легче двигаться вперед. Возможна смена направления или даже профиля деятельности. Пусть эти перемены и потребуют усилий, они откроют новые перспективы для роста.

Водолей

Для Водолеев июль станет периодом погружения в знания и поиска собственного пути. Астролог советует сосредоточиться на обучении, повышении квалификации и освоении современных навыков. То, что будет изучено сейчас, может в будущем кардинально изменить карьерную траекторию. Вероятно появление интереса к технике, инновациям и профессиям будущего.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Рыбы

Главные события июля для Рыб будут связаны с домом и жилищными вопросами. Астролог Глоба не исключает переезда, ремонта или кардинального пересмотра планов на обустройство быта. Многие задумаются о том, в каком месте им действительно комфортно и каким они хотят видеть свое завтра.

Львы

Львы могут ощутить внутренний импульс к смене деятельности, реализации творческих проектов и раскрытию талантов. Середина лета станет удачным временем для воплощения идей, которые раньше были лишь хобби. Увлечение может перерасти в серьезное дело и принести неожиданные плоды.

Ранее психологи объяснили, как наш мозг может подгонять факты под утренний астропрогноз.