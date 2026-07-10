В Балашихе завершат строительство детского сада в ЖК «Новоград Павлино»

В ЖК «Новоград Павлино в Балашихе завершается строительство детского сада, рассчитанного на 205 мест, строительная готовность объекта от группы «Самолет» составила почти 90%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители завершают работы по чистовой отделке помещений и монтажу инженерных сетей, на прилегающей территории проводится благоустройство. На площадке задействовано около 50 специалистов.

Детский сад станет третьим в составе жилого комплекса, в здании площадью 3,4 тыс. кв. м будет предусмотрено девять блоков помещений со спальнями, игровыми, буфетными, раздевалками и санузлами. Там также обустроят физкультурный зал с детскими тренажерами, музыкальный зал с проектором и сценическим оборудованием, кружковую, кабинет психолога и логопеда и не только. Для каждой группы предусмотрены прогулочные площадки с теневыми навесами и игровыми элементами.

На территории комплекса работают три детских сада и школа. Там также появятся один детский сад на 220 мест, школа для 1600 учеников и собственная поликлиника со станцией скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.