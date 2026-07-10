В Подмосковье маммография позволила врачам выявить у пациенток более 20 тыс. отклонений

С начала 2026 года в Подмосковье врачи выполнили почти 260 тыс. маммографических исследований, что позволило выявить у пациентов более 20 тыс. отклонений — их направили на дополнительную диагностику и консультацию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярное прохождение маммографии позволяет своевременно выявлять заболевания молочной железы, в том числе онкологические, что значительно повышает эффективность лечения», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе женщины могут пройти диагностику молочных желез на бесплатной основе. Пациентки старше 40 лет также могут самостоятельно записаться на исследование, если не проходили его в течение последних двух лет. Оформить запись можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или через приложение «Добродел: Здоровье».

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