Не стало звукорежиссера джаз-фестиваля «Евразия» Бориса Гусева
aif.ru: в Оренбурге умер звукорежиссер джаз-фестиваля «Евразия» Борис Гусев
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
В Оренбурге на 65-м году жизни скончался звукорежиссер Борис Гусев, сообщило издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на администрацию Оренбургской областной филармонии, где он проработал более 30 лет — с 1996 по 2025 годы. За это время Гусев стал одним из ключевых сотрудников учреждения, обеспечивая техническое качество звучания на концертах и фестивалях.
Гусев работал на многих значимых событиях, включая джаз-фестиваль «Евразия», где его труд неизменно получал высокую оценку как от организаторов, так и от зрителей. Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко назвала Гусева мастером своего дела, подчеркнув его талант и разносторонность.
Коллеги и друзья скорбят об уходе талантливого специалиста. Дата и время прощания с Гусевым будут известны позже.
Ранее стало известно о смерти актера Арташеса Алексаняна.