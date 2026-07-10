Не стало звукорежиссера джаз-фестиваля «Евразия» Бориса Гусева

В Оренбурге на 65-м году жизни скончался звукорежиссер Борис Гусев, сообщило издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на администрацию Оренбургской областной филармонии, где он проработал более 30 лет — с 1996 по 2025 годы. За это время Гусев стал одним из ключевых сотрудников учреждения, обеспечивая техническое качество звучания на концертах и фестивалях.

Гусев работал на многих значимых событиях, включая джаз-фестиваль «Евразия», где его труд неизменно получал высокую оценку как от организаторов, так и от зрителей. Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко назвала Гусева мастером своего дела, подчеркнув его талант и разносторонность.

Коллеги и друзья скорбят об уходе талантливого специалиста. Дата и время прощания с Гусевым будут известны позже.

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