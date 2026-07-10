В Дзержинском наполовину завершили капремонт детского сада

В Дзержинском на улице Ленина продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Лицея № 3, строительная готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Специалисты выполняют кровельные, фасадные работы, отделку и монтаж инженерных сетей, ремонт проводится по государственной программе Московской области. Здание построили в 1970-е годы, его площадь превышает 2 тыс. кв. м.

В учреждении обновят кровлю, проведут фасадные работы, ремонт внутренних помещений, заменят инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Ремонт завершат в первой половине 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.