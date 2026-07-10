Мощные ливни с грозами идут на Подмосковье: прогноз на выходные с пятницы по воскресенье

Предстоящие выходные в Московской области обещают стать настоящим погодным качелями. После знойной пятницы, когда столбики термометров покажут почти летние +30 градусов, регион накроет серия мощных ливней с грозами, а местами за двое суток может выпасть до 50 миллиметров осадков. О том, как будет меняться погода с пятницы по воскресенье и чего ждать автомобилистам и дачникам, интернет-изданию « Подмосковье сегодня » рассказал синоптик Александр Ильин.

Пятница: последний жаркий день перед бурей

По информации метеоролога, перемены начнутся уже в пятницу, 10 июля. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, но днем еще сохранится летний зной. В столице воздух прогреется до +28…+30 градусов, а на востоке Подмосковья температура местами поднимется до +30…+32 градусов. Однако уже в светлое время суток ожидаются кратковременные осадки, местами переходящие в сильные ливни и грозы. Во время грозовых фронтов порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, поэтому стоит быть внимательными на дорогах и не парковать машины под старыми деревьями.

Суббота: дожди нарастают, температура падает

В субботу, 11 июля, характер погоды изменится кардинально. Дожди станут более интенсивными и охватят практически всю территорию Московской области. Ожидаются продолжительные осадки, местами сильные, сопровождающиеся грозами. Ветер при грозах усилится до 15–17 метров в секунду. Температурный фон понизится: в большинстве районов днем будет от +21 до +26 градусов, хотя на севере области еще возможно потепление почти до +30. Синоптик рекомендует планировать выезды на природу с учетом погодных условий и быть готовыми к внезапным переменам.

Воскресенье: пик непогоды и возможные подтопления

Самым неблагоприятным днем станет воскресенье, 12 июля. В ночь на воскресенье прогнозируются сильные, а местами очень сильные дожди. В отдельных районах Подмосковья может выпасть до 50 мм осадков, что является весьма значительным количеством для такого короткого периода», — сообщил синоптик. Такое количество влаги за короткое время может привести к локальным подтоплениям на дорогах, во дворах и на низких участках местности. Днем осадки сохранятся, но температура воздуха опустится до более комфортных +19…+24 градусов. Грозы также будут сопровождать ливни, поэтому важно соблюдать осторожность, особенно водителям.

Начало недели: постепенное улучшение

С понедельника, 13 июля, погода начнет стабилизироваться. Ожидаются лишь небольшие кратковременные дожди, температура составит +21…+26 градусов. Во вторник температурный фон сохранится на том же уровне, но полностью дожди не прекратятся — возможны кратковременные осадки. Тем не менее, в целом атмосферный фон станет спокойнее, и жители смогут выдохнуть после бурных выходных.

Таким образом, после жаркого пятничного зноя жителей Московской области ждет резкое ухудшение погоды с мощными ливнями, грозами и сильным ветром. Наиболее сложная обстановка прогнозируется в ночь на воскресенье, когда возможны подтопления, поэтому стоит заранее продумать маршруты и по возможности перенести дальние поездки на более спокойные дни.