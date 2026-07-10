Мечтатель, бунтарь или любитель дедлайнов? Узнайте, какой тип прокрастинации у вас и что мешает вам действовать

Прокрастинация бывает разной: кто-то боится ошибки, кто-то ждет адреналина перед дедлайном, а кто-то просто слишком устал, пишет Daily Mail. Исследователь Кембриджского университета доктор Итамар Шац выделил девять типов людей, которые откладывают дела, и объяснил, почему универсальный совет «просто соберись» часто не работает.

По его словам, прокрастинация не сводится к плохому тайм-менеджменту или нехватке мотивации. Это скорее борьба между желанием действовать и внутренними причинами, которые заставляют тянуть время.

Шац выделяет тревожных, пессимистов, перфекционистов, мечтателей, зигзагеров, бунтарей, любителей острых ощущений, гедонистов и выгоревших. Тревожные откладывают задачи из-за страха, что все пойдет не так. Перфекционисты застревают, потому что хотят сделать идеально. Мечтатели фантазируют о будущем, но не переходят к конкретным шагам.

Зигзагеры постоянно перескакивают между делами, бунтари прокрастинируют, чтобы вернуть себе чувство контроля, а любители острых ощущений специально тянут до последнего ради давления дедлайна. Гедонисты выбирают удовольствие как приоритет, а выгоревшие просто не находят сил.

Решение зависит от типа. Одним нужно разобрать задачу на маленькие шаги, другим — снизить планку идеальности, убрать соблазны, добавить промежуточные сроки или сначала восстановиться. Шац подчеркивает: цель не в том, чтобы выжать из дня максимум продуктивности, а в том, чтобы снова самому выбирать, на что уходит время.