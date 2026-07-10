«Я устала ждать»: Виолетта Чиковани сама сделала предложение мужчине после 15 лет отношений

Блогер и певица Виолетта Чиковани решила взять инициативу в свои руки и сама сделала предложение своему возлюбленному Алексею, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач». По ее словам, они встречаются уже 15 лет, но мужчина так и не решился на этот важный шаг.

Виолетта неоднократно пыталась подтолкнуть возлюбленного к предложению. Она предлагала даже сняться в реалити-шоу, надеясь, что это станет поводом для романтического жеста. Однажды она уже делала ему публичное предложение.

«Все уже не верят в нашу судьбу! Я уже, чтоб вы понимали, на „Белых ночах“ предложение ему делала, даже вот так это было, представляете! Он вроде согласился, а потом мы поняли — и так все хорошо, и как‑то подзабыли», — рассказала Виолетта.

Недавно же Чиковани решила повторить попытку и официально предложила своему избраннику женится на ней.

Напомним, что известность к Чиковани пришла после скандала с народным артистом РФ Николаем Басковым. Тогда певец публично поцеловал грудь артистки на одном из мероприятий. Чиковани не стала обвинять Баскова в домогательствах, а просто забыла об этом инциденте.

Ранее сообщалось, что блогер Ида Галич начала праздновать свадьбу на борту самолета.