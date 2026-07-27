Первые часы суток будут особенными: что известно о магнитной атаке на россиян 28 июля

Геомагнитная обстановка 28 июля 2026 года будет характеризоваться повышенной активностью в начале дня. Согласно прогнозу, максимальный уровень возмущений достигнет отметки N2 при индексе Kp около 3,67.

Самая высокая активность ожидается ночью

Наиболее заметные изменения геомагнитного поля прогнозируются с 00:00 до 04:00 по московскому времени. В этот период индекс Kp будет находиться в диапазоне около 3,56–3,67, что соответствует уровню N2.

При этом полноценная магнитная буря уровня G1 и выше не ожидается. Специалисты оценивают ситуацию как умеренное усиление геомагнитного фона.

Днем обстановка стабилизируется

После 05:00 уровень активности начнет снижаться и большую часть суток будет соответствовать категории N1. Минимальное значение индекса Kp ожидается около 2,0 в районе 09:00 и 18:00.

Во второй половине дня возможны небольшие колебания показателя, однако существенного усиления геомагнитных возмущений не прогнозируется.

Прогноз магнитных бурь по часам

В течение суток индекс Kp будет изменяться следующим образом:

00:00–04:00 — около 3,56–3,67, уровень N2;

05:00–11:00 — постепенное снижение активности, уровень N1;

12:00–17:00 — значения Kp в пределах 3,0–3,33;

18:00 — минимальный показатель около 2,0;

21:00–23:00 — небольшое повышение до 3,33.

Что означает уровень N2

Индекс Kp показывает степень возмущенности магнитного поля Земли по шкале от 0 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее геомагнитная активность.

Уровень N2 означает повышенный геомагнитный фон, но не относится к сильным магнитным бурям. Прогноз может уточняться по мере поступления новых данных о космической погоде.