«Боялась, что окна разобьет»: жители Кузбасса продолжают обсуждать в Сети «апокалипсис» после выпавшего града
VSE42.Ru: в крупном кузбасском городе днем 15 июня прошел сильный град
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В одном из крупных городов Кемеровской области днем в понедельник, 15 июня, жители столкнулись с мощным градом. Очевидцы оперативно сняли происходящее на видео и поделились кадрами в социальных сетях. О погодном явлении рассказал постоянный читатель сайта VSE42.Ru.
По информации издания, запись была сделана примерно в 12:30 по местному времени. Судя по опубликованным кадрам, с неба падали горошины среднего размера.
«Град в Прокопьевске. И дождь льет как из ведра», – сказал собеседник VSE42.Ru.
По информации издания, пользователи соцсетей также активно обсуждают непогоду. Некоторые из них характеризуют град как «особо жуткий».
«В Зенково у нас прошел апокалипсис. Боялась, что окна пластиковые разобьет град. Такой силы еще не видела», – сказала местная жительница.
По информации издания, кемеровские синоптики накануне предупреждали жителей региона о высокой вероятности выпадения осадков в виде ливней и града.
Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными, по возможности оставаться в помещении и не парковать автомобили под открытым небом во время подобных явлений.
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