В Раменском возвели ЖК «Театральный»

Специалисты также благоустроили придомовую территорию, там появились детская площадка с игровыми комплексами, закрытый и безопасный двор, локации для съемки роликов. В проекте построили два дома, второй был введен в эксплуатацию в апреле 2026 года. В нем предусмотрены квартиры разных форматов, включая двухуровневые решения с террасами. Вблизи есть муниципальный детский сад на 65 мест и коммерческие помещения на первом этаже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.