«Узнал об иске от чужих людей»: Богомазов рассказал о суде с экс-солистом из «Отпетых мошенников»

Бывший участник «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов подал в суд на своего бывшего коллегу Гарика Богомазова из-за использование товарного знака группы. Известно, что Аморалов хочет запретить Богомазову писать на афишах «экс-солист группы "Отпетые мошенники" и взыскать 788 000 рублей за неправильное информирование зрителей.

Как рассказала Богомазов, об иске он узнал совершенно случайно — от посторонних людей. Как передает «МК», певец не появляется на судебных заседаниях. Вместо него туда приходят юристы. По словам Гарика, вместе с Сергеем они росли вместе.

«Мы выросли на одной лестничной площадке, наши отцы ходили на один завод. Мы получили квартиру в далеком 1979 году, тогда и познакомились», — отметил артист.

Именно в детстве они захотели создать группу. Богомазов считает, что пользоваться названием группы они имеют право вдвоем.

Богомазов ушел из «Отпетых мошенников» больше десяти лет назад. Тогда он объяснил свое решение бесконечным ожиданием встреч и внутренним конфликтом. Гарик уходил не один, а вместе с продюсером Евгением Орловым. Позже его звали обратно, но он отказался.

После ухода Богомазов занялся диджеингом и написанием собственных песен. На всех своих афишах он всегда честно писал «экс-солист», но Аморалова это не устроило.

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