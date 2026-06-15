Тимощук получил звание ЗМС Украины за победу с российским клубом

Бывший футболист, а ныне тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с РИА Новости рассказал , что получил звание заслуженного мастера спорта Украины за победу с российским клубом в Кубке УЕФА.

В марте 2022 года Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Тимощука титулов чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Украины. Футболист выигрывал их с донецким «Шахтером». Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что УАФ не имеет права лишать футболиста завоеванных наград.

Уже после этого Министерство молодежи и спорта Украины лишило Тимощука звание мастера спорта и заслуженного мастера спорта.

«Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА», — заявил Тимощук.

Он подчеркнул, что восстановление титулов через CAS было для него вопросом чести и достоинства.

Ранее в калининградской «Балтике» анонсировали продажу еще одного футболиста.