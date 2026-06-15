Благодаря заключенным на ПМЭФ-2026 соглашениям в Московской области появится 8 тыс. новых рабочих мест

Проекты, закрепленные соглашениями на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году, способны обеспечить Подмосковье почти 8 тыс. новых рабочих мест. Такой прогноз озвучила в беседе с ТАСС Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках ПМЭФ регион заключил свыше 40 соглашений, охватывающих разные направления — от развертывания новых производственных мощностей до внедрения роботизированных решений и совершенствования инфраструктуры. Существенную роль в формировании рабочих мест сыграют проекты формата «лайт индастриал»: подобная модель предполагает размещение множества небольших производств на единой площадке. Например, объект площадью 70 тыс. кв. м способен вместить не менее 70 компаний малого и среднего бизнеса.

Совокупный объем инвестиций по достигнутым на форуме договоренностям оценивается в 95 млрд руб. Эти вложения призваны не только расширить производственный потенциал региона, но и заметно усилить его кадровые возможности за счет появления новых вакансий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.